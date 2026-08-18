На выборах в Екатеринбурге применят электронные списки избирателей впервые в РФ

Свердловская область станет первым субъектов в России, где в дни голосования на выборах 18-20 сентября будут использовать списки избирателей в электронном виде, сообщили в избирателей комиссии региона. В ней пояснили, что новую технологию испытают только на 447 участках в Екатеринбурге, однако позже распространят на другие муниципалитеты Среднего Урала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирательная комиссия Свердловской области Фото: Избирательная комиссия Свердловской области

«Вместо привычных бумажных книг формата А3 на столах членов участковых избирательных комиссий появятся ноутбуки и считывающие устройства — сканеры для распознавания паспортов и проставления электронной графической подписи. При этом голосование будет проходить привычным способом, с выдачей бумажных бюллетеней»,— добавили в избиркоме.

На выборах в сентябре жители Екатеринбурга смогут поддержать кандидатов в депутаты законодательного собрания Свердловской области и Госдумы РФ. На участках каждый избиратель получит по четыре бюллетеня: два для голосования за партийный список, еще два — за конкретного кандидата по одномандатному округу.

В комиссии отметили, что технология позволит выдавать бюллетени «быстрее и удобнее». «Сканер мгновенно по паспортным данным находит избирателя в списке. Важно, что изображение паспорта не копируется и не хранится. Электронная форма документа обеспечивает высокую безопасность данных об избирателях и исключает риск умышленной или непреднамеренной порчи списка»,— заверили в избиркоме.

Ряд членов облизбиркома выступил против использования технологии. Так, Сергей Голубев заявил о риске нарушения прав избирателей, снижения уровня гарантии гласности и уменьшения количества информации, доступной наблюдателям. К его призыву голосовать против одобрения изменений присоединился Владимир Попов. «Взял паспорта жены, зятя, за них расписался. Когда есть подпись на бумаге, еще можно доказать, в случае с электронными списками избирателей — сомнительно»,— подчеркнул член облизбиркома.

Председатель комиссии Елена Клименко заверила, что технология позволит исключить многие ошибки в период выборов и повысить контроль за голосованием. «Вы сможете видеть действие каждого члена комиссии, там невозможно сделать так, что не будет понятно, кто внес запись или сделал отметку. Остается цифровой след, и это становится максимально прозрачно — будет понятно, кто и какому избирателю выдал бюллетень»,— заверила она.

Госпожу Клименко поддержало большинство членов облизбиркома. Алексей Галяутдинов признал, что при использовании технологии ряд опасений может подтвердиться, однако призвал не отказываться от нового опыта. «Нужно пробовать, апробировать и смотреть»,— обратился он к коллегам. Член облизбиркома Антон Безденежных заверил, что электронные списки избирателей являются «хорошим и интересным продуктом». «Многие технологические новинки у нас встречают скептически, а потом наоборот их водружают на знамена, идут вперед и говорят, что стало лучше, чем было. У нас так было с комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), сейчас мы идем в третий раз в этом направлении»,— добавил он.

По итогам обсуждения за применение технологи выступили 11 членов облизбиркома, против — всего два.

Василий Алексеев