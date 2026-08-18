Продюсер Альтмайер и PR-директор Dior Couture Фавье погибли в ДТП во Франции

Продюсер Николя Альтмайер и директор по связям с общественностью Dior Couture Матильда Фавье погибли в аварии на западе Франции. Легковая машина пары столкнулась с грузовиком в районе коммуны Эйрво в департаменте Де-Севр, пишет Le Figaro. Господину Альтмайеру был 61 год, его партнерше — 56 лет.

Николя Альтмайер руководил продюсерской компанией Mandarin вместе с братом Эриком Альтмайером. Среди картин, которые финансировала организация, — «Брис Великолепный» (2005), «Отчаянная домохозяйка» (2010), «Завоевание» (2011), «Молода и прекрасна» (2013), серия фильмов «Агент 117». Киноленту «Сен-Лоран» (2014) удостоили особого упоминания на Каннском кинофестивале.

Матильда Фавье более десяти лет работала PR-директором Dior Couture. Сотрудничала со многими знаменитостями — в частности, подбирала образы для Шарлиз Терон, Дженнифер Лоуренс и Ани Тейлор-Джой. До этого работала в Prada и Glamour.