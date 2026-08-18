Комментируя окончание 60-дневного дедлайна для достижения соглашения между США и Ираном, наблюдатели сходятся в том, что перемирие нисколько не улучшило ситуацию в Персидском заливе. Стороны все так же далеки от заключения соглашения, а пауза использовалась для восстановления сил, а не для разрешения конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Le Monde (Париж, Франция) Череда провалов Трампа на Ближнем Востоке Ближний Восток всегда раскрывал истинную природу американских президентов. В случае Дональда Трампа он обнажил его некомпетентность и отсутствие предвидения. Менее чем за два года он потерпел целую череду неудач. Это очевидно на примере войны, которую он начал против Ирана в партнерстве с Израилем. Ее самым ощутимым результатом к настоящему времени стало закрытие стратегически важного Ормузского пролива… С самого начала США показали ограниченность возможностей самой мощной в военном отношении державы мира.

The New York Times (Нью-Йорк, США) Срок перемирия с Ираном истек, а возможностей стало меньше. Трамп выместил свой гнев на союзниках Когда хрупкое перемирие с Ираном официально потеряло силу, 17 августа президент Трамп продемонстрировал свою фрустрацию из-за неспособности урегулировать военный конфликт, который он начал и который, кажется, не имеет конца... В интервью телеканалу Fox News президент обрушился на американского союзника, Оман, который пытается быть посредником в переговорах с Ираном… Последние угрозы в адрес Омана, который годами способствовал переговорам США и Ирана… прозвучали в тот момент, когда Дональд Трамп обнаружил, что у него не так много рычагов для поставленных в начале войны целей.

The Jerusalem Post (Иерусалим, Израиль) По мере того, как окно переговоров Ирана с США закрывается, страны спешат пополнить арсеналы и готовятся к дальнейшей войне 60-дневное переговорное окно… истекло 17 августа. Всеобъемлющего соглашения достигнуто не было, а военный баланс сил значительно изменился по сравнению с тем, что было до паузы. Иран использовал периоды затишья для ремонта пусковых установок, восстановления пострадавшей военной инфраструктуры и ускорения производства ракет и беспилотников. Соединенные Штаты пытаются решить проблему истощения запасов ракет-перехватчиков и высокоточного оружия, использовавшегося в войне, а страны Персидского залива, пострадавшие от иранских ракет и беспилотников, ищут дополнительные системы ПВО и боеприпасы. Израиль ускорил производство своих собственных ракет-перехватчиков и авиационных боеприпасов… Нынешняя ситуация — не мир, а военная пауза в неразрешенном конфликте.

Tehran Times (Тегеран, Иран) 60 дней после меморандума: почему мир остается недостижимым и что будет дальше? Несмотря на полное соблюдение Ираном своих дипломатических обязательств, Вашингтон неоднократно нарушал соглашение… Трамп не планировал заниматься честной дипломатией. Он подписал меморандум в первую очередь для того, чтобы остановить рост цен на нефть и нейтрализовать широкую критику его действий внутри страны по поводу его пресловутой войны с Ираном… Широко известно, что Трамп начал войну… основываясь на лживых заверениях… Биньямина Нетаньяху и его шпионского агентства «Моссад», которые обещали, что военные действия приведут к быстрому падению Исламской Республики и разрушат военные возможности Ирана. Ничего этого не случилось. Вместо этого война обнажила уязвимости американских военных, продемонстрировала их совершенную неспособность защищать своих союзников в регионе и подчеркнула неоспоримую военную мощь Ирана.

«Жэньминь Жибао» (Пекин, Китай) 60-дневный срок для мирных переговоров истек, а США и Иран расходятся по поводу дальнейших действий По мнению аналитиков, затянувшийся тупик и жесткие позиции, занятые обеими сторонами, подчеркивают их нежелание идти на компромисс. На фоне сохраняющейся напряженности каждая сторона стремится использовать жесткую позицию для получения больших рычагов влияния за столом переговоров, что еще больше сужает и без того ограниченное пространство для достижения соглашения в ближайшей перспективе.

Подготовил Николай Зубов