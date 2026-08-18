Путин встретился с президентом Мьянмы в Кремле
В Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с председателем Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном. Встреча прошла в Большом Кремлевском дворце.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Среди тем переговоров — дальнейшее развитие отношений двух стран, расширение сотрудничества в различных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной политики. По итогам встречи президенты России и Мьянмы подпишут совместные договоры.
Владимир Путин и Мин Аун Хлайн, еще в статусе исполняющего обязанности президента, встречались осенью 2025 года. Как пояснял российский президент, переговоры были нужны, чтобы сверить продвижение по договоренностям. Кроме того, господа Путин и Хлайн проводили встречу в марте прошлого года.
Переговоры Владимира Путина с председателем Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле 18 августа 2026 года являются частью более широкого взаимодействия России со странами, включая страны Африки и Азии. Например, 3 июня 2026 года Владимир Путин завершил четырехчасовые переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан в Кремле, где обсуждались развитие двусторонних отношений, международная и региональная повестка, а также сотрудничество в атомной, газовой, транспортной отраслях, сельском хозяйстве, IT и кибербезопасности. Аналогично, 19 февраля 2026 года в Кремле состоялась встреча президентов России и Мадагаскара, где обсуждались перспективы сотрудничества и вопросы двусторонней и международной повестки.
Ранее, 3 февраля 2026 года, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу передал лидеру Мьянмы послание от Владимира Путина, подтверждающее «нацеленность на углубление двустороннего сотрудничества». Эта поездка была направлена на поддержку руководства Мьянмы после выборов в декабре 2025 – январе 2026 годов, результаты которых Россия назвала «состоявшимися в соответствии с международным правом». В сентябре 2025 года Владимир Путин уже принимал в Кремле и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайна, и на той встрече обсуждались вопросы реализации достигнутых ранее договоренностей.