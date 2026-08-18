Путин встретился с президентом Мьянмы в Кремле

В Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с председателем Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном. Встреча прошла в Большом Кремлевском дворце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Среди тем переговоров — дальнейшее развитие отношений двух стран, расширение сотрудничества в различных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной политики. По итогам встречи президенты России и Мьянмы подпишут совместные договоры.

Владимир Путин и Мин Аун Хлайн, еще в статусе исполняющего обязанности президента, встречались осенью 2025 года. Как пояснял российский президент, переговоры были нужны, чтобы сверить продвижение по договоренностям. Кроме того, господа Путин и Хлайн проводили встречу в марте прошлого года.