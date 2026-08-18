Челябинскую сеть Gordan проверит прокуратура из-за найденных нарушений

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора направило в челябинскую прокуратуру справку о выявленных нарушениях ветеринарного законодательства владельцем точек Gordan. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно анализу меню, проведенному управлением Россельхознадзора, сеть из 10 точек, которая принадлежит индивидуальному предпринимателю, имеет оборот мясной и молочной продукции 1,2 т в сутки. Ведомство решило проверить, поставляют ли в заведения сырье из личных хозяйств или от неучтенных животных. Выяснилось, что на предприятии действует программа, которая не может гарантировать качество и безопасность выпускаемой продукции. Сроки гашения сопроводительных документов нарушаются, а прослеживаемость товара, перемещаемого со склада на точки, невозможно подтвердить. Это, как отмечают в ведомстве, создает риск выпуска в оборот продукции с неизвестным ветеринарно-санитарным статусом. Действия владельца квалифицировали по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов).

Виталина Ярховска