ПСБ нарастил число премиальных клиентов в Черноземье в 2025-м на 30%

Число премиальных пользователей ПСБ в Черноземье в 2025 году выросло на 30%. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе самого банка в ответ на запрос. Абсолютных цифр в ПСБ не раскрывают, однако отмечают, что их портфель насчитывает «несколько тысяч клиентов» в макрорегионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Наибольший приток состоятельных клиентов ПСБ зафиксирован в Орловской области — в два раза. В Курской области рост составил 65,5%, в Воронежской — 53,4%, в Белгородской — 51%. Данные по Тамбовской области не приводятся.

В ПСБ также отметили, что рост премиум-сегмента был обусловлен «непрерывным улучшением наполнения пакетов услуг Orange Premium Club». В частности, речь идет о том, что премиум-клиенты банка получают широкую линейку привилегий для путешествий: проходы в бизнес-залы, такси, скидки на оплату чеков в ресторанах аэропортов, услуги быстрой регистрации на рейс, упаковки багажа и страхование путешественников.

«Новым клиентам Orange Premium Club ПСБ предоставляет приветственные проходы в бизнес-залы без дополнительных условий, для этого им нужно только подключить сервис Mir Pass. Привлекает новых клиентов и то, что при подключении пакета первый месяц обслуживания им предоставляется бесплатно, поэтому сразу доступны премиальные карты и скидки»,— добавили в пресс-службе банка.

В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что на фоне кризиса число клиентов с премиальным обслуживанием за последний полный календарный год только лишь выросло у крупных банков в макрорегионе. Как сообщили «Ъ-Черноземье» сами участники рынка, у ВТБ показатель увеличился на 8%, у Сбера — на 10,4%, у Совкомбанка — на 48%.

Подробнее о причинах динамики — в материале «Ъ-Черноземье» «Кто платит, тот и заказывает премиум».

Егор Якимов