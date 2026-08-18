Южный Урал стал лидером по сокращению инвестиций предприятий в экологию

В 2025 году предприятия Челябинской области снизили объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды, на 5,1 млрд руб. по сравнению с 2024 годом. По сумме сокращения регион стал первым среди субъектов России, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В прошлом году объем инвестиций в экологию южноуральские предприятия в целом уменьшили на 29,1%. Наиболее пострадавшими направлениями стали сбор и очистка сточных вод и охрана атмосферного воздуха, которые просели на 1,7 млрд руб. и 1,6 млрд руб. соответственно. При этом в соседней Свердловской области рост вложений в эту сферу в 2025 году был наиболее существенным. Местные организации увеличили инвестиции на 13,8 млрд руб.

В целом по стране российские предприятия направили на экологию 408,9 млрд руб., что превышает показатель 2024 года на 8,9%. Наибольшие объемы пришлись на охрану атмосферного воздуха (42%), сбор и очистку сточных вод (36%) и обращение с отходами (14%).

Виталина Ярховска