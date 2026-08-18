Строительную компанию в Екатеринбурге оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятку

В Екатеринбурге строительную компанию «Жилстройкомплекс» оштрафовали на 500 тыс. руб. за дачу взятки, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как выяснилось, представитель компании через посредника передал деньги сотруднику Уральского управления Ростехнадзора. Вознаграждение предназначалось за содействие в успешном прохождении сотрудником «Жилстройкомплекса» аттестации в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и электроэнергетики.

Прокуратура в отношении организации возбудила дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). По итогам его рассмотрения организацию оштрафовали на 500 тыс. руб.

Отмечается, что получателя денег, сотрудника Ростехнадзора, осудили за получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и получение взятки в размере, не превышающем 10 тыс. руб. (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб. и лишением права занимать должности на госслужбе на три года.

Уголовное дело в отношении взяткодателя выделено в отдельное производство.

Полина Бабинцева