«Россети Тюмень» обновят энергообъекты в садовом товариществе в Тюменской области

Энергетики «Россети Тюмень» провели встречу с жителями садового товарищества «Серебряный бор» в Тюменской области, где рассказали о плане работ на энергообъектах СНТ в 2026 году. Технические мероприятия в рамках реконструкции распределительных сетей позволят обеспечить выдачу 2 МВт дополнительной мощности домовладениям и повысить надежность электроснабжения потребителей в период пиковых нагрузок.

На встрече с жителями главный инженер Тюменских электрических сетей Виталий Фесько отметил, что при планировании работ энергетики учитывали мнение жителей СНТ. К началу отопительного сезона специалисты системообразующей электросетевой организации (СТСО) заменят в «Серебряном бору» четыре трансформаторных подстанции. Суммарная установленная мощность новых питающих центров увеличится вдвое и составит порядка 2,3 МВА. На линиях электропередачи (ЛЭП) энергетики смонтируют около пяти километров самонесущего изолированного провода большего сечения, что на 75 % увеличит пропускную способность и максимальную токовую нагрузку на ЛЭП.

Технический руководитель филиала СТСО также рассказал о порядке ввода режима временного ограничения электроснабжения, необходимого для обеспечения безопасности персонала, временных интервалах, уведомлении потребителей, взаимодействии с председателем СНТ и администрацией муниципального образования.

«Россети Тюмень» уделяют существенное внимание повышению параметров надежности электросетевого комплекса. Третья очередь масштабного проекта реконструкции распределительных сетей в Тюменском муниципальном округе продлится до конца ноября и охватит 26 населенных пунктов. Применение современного оборудования и материалов позволит снизить риски возникновения технологических нарушений и нештатных ситуаций.

АО «Россети Тюмень»