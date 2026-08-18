США обвинили Грузию в содействии «теневым перевозкам» Китая

Белый дом опубликовал отчет, согласно которому Грузия входит в «теневую сеть перевозок», созданную Китаем. Тем самым, по мнению американских властей, КНР обходит американские таможенные тарифы и реэкспортирует товары при помощи около 40 государств.

Из отчета следует, что Китай через центры переработки грузов, логистические платформы, торговые коридоры и Свободные экономические зоны поставляет товары с фальшивыми документами происхождения на американские рынки. Белый дом требует ужесточить контроль соответствующих служб США над исполнением торговых ограничений.

Грузия входит в третью категорию государств — стран, «обеспечивающих транзит, консолидацию грузов и сухопутно-морские связи посредством железных дорог и сухих портов». В эту же категорию входят Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Аргентина, Швейцария, Панама, Колумбия, Чили, Камбоджа и ОАЭ. Белый дом утверждает, что Тбилиси используется Пекином в рамках китайской инициативы «Пояс и путь» для выстраивания «теневой сети перевалки грузов» через Южный Кавказ с конечным пунктом назначения в США.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил во вторник на брифинге, что Белый дом, возможно, руководствовался недостоверной информацией, предоставленной недобросовестными источниками. По его словам, такие обвинения уже звучали раньше, но доказательств никто не привел.

Георгий Двали, Тбилиси