Более 500 нижегородских компаний ввели выплаты при рождении детей у сотрудников

Материальную помощь при рождении или усыновлении ребенка установили более 500 работодателей Нижегородской области, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков по итогам совещания по вопросам демографии в правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Роль работодателей в демографической политике стала одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся на совещании. Среди мер, которые предприятия включают в корпоративные программы, назывались медицинское сопровождение и специальный режим труда сотрудниц на этапе беременности, выплаты после рождения ребенка, дополнительные дни отпуска, гибкие графики для молодых родителей, организация кратковременного присмотра за детьми или детских комнат на предприятиях и другие.

Егор Поляков сообщил, что с этого года в регионе действует корпоративный демографический стандарт, на соответствие которому проверяют программы предприятий. Ключевой момент — организация должна ввести выплату работникам при рождении детей. В стандарте прописаны рекомендации по минимальным значениям выплат. Среди других мер, предусмотренных стандартом, — предоставление дополнительных оплачиваемых выходных дней, оплата ДМС и др. Соответствие стандарту учитывается при предоставлении компаниям господдержки.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале года, когда корпоративный демографический стандарт утверждали, из 2,5 тыс. нижегородских работодателей только 200 коммерческих организаций прописали меры поддержки специалистов с семьями.

Татьяна Салахетдинова