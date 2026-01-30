Бизнес призвали к ответственности

Депутаты заксобрания Нижегородской области актуализировали закон об ответственном бизнесе с учетом регионального демографического стандарта. Ответственный статус обяжет предпринимателей внедрить программы повышения рождаемости, экоповестку и участвовать в подготовке кадров, он станет одним из основных критериев для получения господдержки, отметили в областном правительстве. Под действие закона подпадают 1,5 тыс. организаций, кроме банков и страховых компаний, для которых разработают отдельный порядок. Поддержку семей в трудовых договорах пока прописали лишь 200 частных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замгубернатора Егор Поляков призвал нижегородские предприятия активнее поддерживать демографические программы правительства

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Замгубернатора Егор Поляков призвал нижегородские предприятия активнее поддерживать демографические программы правительства

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородские власти скорректировали областной закон «О развитии ответственного ведения бизнеса», заксобрание утвердило его 29 января. Документ в новой редакции учитывает региональный демографический стандарт для повышения рождаемости, он предполагает, например, поддержку сотрудников с детьми, гибкий график, отдых по путевкам, поддержку многодетных и другие преференции работникам с семьями. Так называемый «демографический пакет» является одним из трех критериев ответственного бизнеса, напомнил заместитель губернатора Егор Поляков.

«В программы повышения рождаемости мы вкладываем колоссальные силы и средства (объявленное губернатором «пятилетие семьи» обойдется более чем в 150 млрд руб. — «Ъ») и хотим, чтобы бизнес разделил это бремя с нами. Корпоративные демографические пакеты могут быть разными, важно само их наличие», — отметил господин Поляков.

Вторым критерием ответственности предпринимателей станет экологическая повестка, которая предполагает использование вторсырья в производстве работ, товаров и услуг. Третье условие — участие в целевой подготовке специалистов для сокращения дефицита кадров и тяжелой ситуации на рынке труда, добавил чиновник. В основе закона лежит ЭКГ-рейтинг («Экология. Кадры. Государство» — «Ъ»), среди регионов Приволжского федерального округа Нижегородская область оказалась в нем на 10-м месте. Рейтинг также присвоен всем компаниям.

«Стобалльники» автоматически получают ответственный статус, остальные могут подать заявку на него в правительство, подчеркнул Егор Поляков. Он подсчитал, что в Нижегородской области под действие закона подпадают 1,5 тыс. компаний.

«Вся эта повестка с бизнесом идет сверху, Российская Федерация ее активно продвигает, и она будет внедряться в течение многих лет»,— уточнил замгубернатора. Рейтинг будет иметь для предпринимателей «важные правовые последствия», добавил чиновник. «Мы предполагаем, что все наши программы субсидирования предпринимателей — а это более 10 млрд руб. ежегодно — будут учитывать статус ответственного бизнеса одним из критериев для получения господдержки. Он повлияет на возможность получить ее»,— предупредил господин Поляков.

Председатель комитета заксобрания по экономике Игорь Норенков ранее отмечал, что закон позволит актуализировать меры поддержки ответственного бизнеса. «Речь идет о налоговых льготах, оказании содействия в первоочередном рассмотрении обращений в ресурсоснабжающих организациях, субсидиях из областного бюджета, разрешении досудебных споров с органами власти, а также приоритетном праве на получение иных мер поддержки»,— утверждал депутат.

Целью закона он называл создание эффективного механизма поддержки ответственного бизнеса и сделать систему более адресной.

Глава комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов сомневался в необходимости закона, в котором не прописаны конкретные меры поддержки ответственного бизнеса. Спикер Евгений Люлин обратил внимание на то, что закон пока не распространяется на банки и страховые компании, поддержка которых важна региону. Правительство разработает для них отдельный порядок, пообещал господин Поляков.

По данным правительства, в Нижегородской области из 2,5 тыс. работодателей только 200 коммерческих организаций прописали меры поддержки специалистов с семьями. Однако демографический стандарт не отменяет коллективный договор, добавил руководитель управления по труду и занятости населения Игорь Пантюхин.

«Наша общая задача — создавать условия, при которых профессиональная реализация и семейные ценности не противоречат, а взаимно дополняют друг друга. Внедрение гибких графиков, расширение возможностей удаленной работы и развитие корпоративных социальных программ — это не просто дань времени, а эффективный инструмент для привлечения и удержания квалифицированных кадров»,— полагает господин Пантюхин.

Владимир Зубарев