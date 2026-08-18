В Самарскую область придет жара до 32°C

Жара до +30, +32 °C ожидается местами в Самарской области днем 19 и 20 августа. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Жителям и гостям области рекомендовано сократить время пребывания на открытой местности, чтобы избежать солнечного удара. В этот период рекомендуется носить легкую одежду и головные уборы. При ухудшении самочувствия звонить по тел. 112.

Ранее в Самарской области был объявлен желтый уровень опасности из-за угрозы лесных пожаров. До 21 августа включительно в регионе сохранится высокая пожарная опасность лесов — четвертый класс.

Георгий Портнов