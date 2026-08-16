В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за угрозы лесных пожаров

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. В период с 17 по 21 августа 2026 года местами в регионе сохранится высокая пожарная опасность лесов — четвертый класс. В связи с этим в регионе действует особый противопожарный режим. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Жителей призывают строго соблюдать меры пожарной безопасности. В частности, под запретом находится посещение лесов, разведение костров (в том числе вблизи водоемов), а также поджигание сухой травы на полях и в лесных зонах.

Спасатели обращают внимание на ряд дополнительных рисков: искры из глушителя автомобиля или мотоцикла способны спровоцировать возгорание, особенно в сухом лесу; оставленные в лесу промасленные материалы, а также бутылки и осколки стекла могут стать причиной пожара — последние способны работать как зажигательные линзы. Кроме того, недопустимо использование в лесу пиротехнических изделий, а также выбрасывание из окон транспортных средств непотушенных окурков — это нередко приводит к серьезным возгораниям.

В МЧС подчеркивают: если вы стали свидетелем поджога травы, постарайтесь остановить нарушителей и разъяснить им опасность таких действий. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить по единому телефону пожарных и спасателей — 112.

Георгий Портнов