Ребенок и двое взрослых пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области три человека пострадали в результате атак FPV-дронов, сообщил оперштаб региона.

В Шебекино пятилетняя девочка получила осколочные ранения лица и подмышечной области. Ребенка везут в областную клиническую больницу. В результате атак двух дронов повреждены фасад частного дома, грузовой и два легковых автомобиля.

В селе Грузское Борисовского округа FPV-дрон сдетонировал на предприятии, вследствие чего осколочные ранения спины и конечностей получила женщина. Ей оказали первую помощь в больнице и отпустили на амбулаторное лечение.

В селе Отрадное под Белгородом дрон атаковал автомобиль. Мужчину с акубаротравмой госпитализировали.