Хакеры совершили кибератаку на Сенат Берлина

Сенат Берлина подвергся хакерской атаке. Об этом сообщили в самом ведомстве. Затронутые атакой подразделения были отключены от внутренней сети и от доступа в интернет. Речь идет об управлении городского развития, строительства и жилищного хозяйства, а также об управлении мобильности, транспорта, климата и окружающей среды. Прокуратура, полиция и Федеральное управление информационной безопасности ФРГ (BSI) ведут расследование взлома. Кроме того, создана кризисная группа для борьбы с последствиями атаки и координации расследования.

В заявлении Сената не сообщается, какой урон нанесли хакеры. Tagesspiegel со ссылкой на источники пишет, что в результате атаки были скомпрометированы некоторые конфиденциальные данные. Известно, что два управления были отключены от сети еще 14 августа, хотя заявление об этом было опубликовано только 17 августа. Как пишут немецкие СМИ, неясно, был ли взлом совершен в прошлую пятницу, или тогда лишь стало известно о нем.

Яна Рождественская