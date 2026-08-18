Мощи Спиридона Тримифунтского привезли в Россию на пять недель

Привезенная из Греции в Россию десница (правая рука) чудотворца Спиридона Тримифунтского останется в стране на пять недель — до 20 сентября, рассказала «РИА Новости» пресс-секретарь комиссии РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина. Поклониться мощам можно будет в 12 российских регионах.

20-21 августа святыня пробудет в Чебоксарах, 21-25 августа — в Казани, 25 августа — в Дивеево, 26-27 августа — в Нижнем Новгороде, 28-31 августа — в Санкт-Петербурге. 1-2 сентября мощи чудотворца останутся в Пскове, а 3-4 сентября их можно посетить в Смоленске. 5-6 сентября — в Иркутске, 7-9 сентября — в Хабаровске, 10-11 сентября — в Челябинске. Наконец, время пребывания святыни в Екатеринбурге, Владимире и Москве — 12-13 сентября, 13-14 сентября и 15-20 сентября соответственно.

Мощи Спиридона Тримифунтского вечером 17 августа доставили в Москву с греческого острова Корфу. В прошлый раз святыню привозили в Россию в 2018 году.

Спиридон Тримифунтский родился около 270 года на Кипре. В миру он был пастухом, в конце жизни стал епископом города Тримифунта. По церковному преданию, Спиридон молитвами исцелял больных, воскрешал мертвых и прекращал засуху. Также славился благотворительностью. Умер около 348 года. В середине VII века его мощи перенесли из Тримифунта в Константинополь, а в 1453 году — в город Керкира на Корфу. Особую ценность имеют башмачки чудотворца. Считается, что обувь «изнашивается» за год его странствий по миру. Башмачки регулярно меняют, а старые — разрезают на части и раздают в храмы.