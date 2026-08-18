На Урале осудили основательницу турагентства за обман клиентов на 6 млн рублей

Верхнепышминский городской суд приговорил основательницу турагентства «Глобал» Светлану Енбаеву к четырем годам и шести месяцам принудительных работ по делу о мошенничестве в отношении 23 граждан. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

Установлено, что с 2023 по 2025 год Светлана Енбаева, действуя от имени ООО «Глобал», заключала с гражданами договоры на подбор туристических продуктов. При этом, согласно материалам дела, она заведомо не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства: деньги, полученные от клиентов, не перечислялись туроператорам, а туристические услуги фактически не оказывались. Похищенные средства она обратила в свою пользу.

Всего ей вменяли 23 преступления: 12 эпизодов квалифицированы как мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ), 11 — как мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В ходе судебного разбирательства подсудимая вину не признала, заявив, что умысла на хищение не имела.

По данным прокуратуры Свердловской области, в общей сложности клиенты были обмануты на 6 млн руб. Суд взыскал сумму ущерба в пользу потерпевших.

Полина Бабинцева