Суд в Москве ликвидировал «Городские проекты» иноагентов Варламова и Каца

Хорошевский суд Москвы удовлетворил иск о ликвидации Фонда содействия развитию городов «Городские проекты» блогеров Ильи Варламова и Максима Каца (признаны в России иноагентами; Илья Варламов внесен в перечень экстремистов и террористов). Заявление о ликвидации фонда подал Минюст.

В 2025 году после проверки деятельности организации на соответствие заявленным целям и соблюдение российских законов Минюст выявил нарушения, следует из иска.

«Городские проекты» основаны в 2012 году для улучшения городской среды с помощью достижений современной урбанистики. Фонд, в частности, продвигал идеи удобного общественного транспорта, безопасных пешеходных зон и доступной среды. «Городские проекты» участвовали в предвыборных кампаниях.

Максим Кац внесен в перечень иноагентов в июле 2022 года. Блогера заочно приговорили к девяти годам колонии за распространение фейков о российской армии, он объявлен в розыск. Илью Варламова признали иноагентом в марте 2023 года, его также объявили в розыск. Блогеру заочно дали восемь лет за военные фейки и уклонение от обязанностей иноагента.