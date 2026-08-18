В Екатеринбурге с 20 по 22 августа пройдет кинофестиваль «Гуща»

На площадке Музея андеграунда в Екатеринбурге состоится показ короткометражных фильмов в рамках фестиваля независимого кино «Гуща». У молодых авторов, которые создают проекты без поддержки крупных студий, будет возможность заявить о себе, сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

«Поступило 70 заявок — это в два раза больше, чем я ожидал. Отобрали мы примерно половину. В первую очередь, конечно, это кино, снятое "на коленке". Есть очень классные работы. Некоторые участники снимали специально к фестивалю свои работы. Некоторые из них делали это впервые»,— рассказал организатор фестиваля Илья Калинин.

Фестиваль «Гуща» впервые покажет любительские киноработы в формате Do It Yourself («сделай сам»). Это подход, при котором автор воплощает свои замыслы, получая радость от самого процесса творчества. В контексте мероприятия это касается искусства создания кино и самовыражения. В программу вошли разные жанровые направления: абстрактные, мистически-религиозные, бытовые, социальная драма, игровое кино и видеоклипы. Вместе с этим в рок-зале пройдут лекции, паблик-ток и творческая встреча с режиссером, продюсером и основателем студии «29 февраля» Алексеем Федорченко. Лучшие режиссеры и команды получат награды от организаторов, специальные призы от жюри и партнеров фестиваля.

Алексей Федорченко, который входит в состав жюри, назвал главным критерием хороших работ то, что они могут его удивить: «Когда режиссер самодостаточен, в своем наиве он побеждает профессионалов». По его словам, почти в каждом фильме есть следы искусственного интеллекта. Опасность заключается в том, что люди хотят спрятаться за такой «псевдовычурностью» и «псевдофилософскими» текстами, что не понравилось мастеру.

Организаторы планируют развивать проект дальше и сделать культурное мероприятие визитной карточкой города. «У таких фильмов зрителей бывает больше, чем на фестивалях большого кино. Молодым людям интересно посмотреть, что делают другие, сравнить себя с ними. Фестиваль любительского кино — это всегда очень интересно и ярко»,— пояснил Алексей Федорченко.

София Паникова