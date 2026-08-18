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Смартфон — это очевидный способ поддерживать связь с ребенком. Вместе с этим многие родители, особенно детей начальной школы, оценивают и пагубное воздействие телефона. Опасения вызывают риски постоянных игр, соцсетей и отвлекающих уведомлений. На роль временного решения подойдут детские часы с собственной SIM-картой. Ребенок может и позвонить, и отправить сообщение, но гаджет лишен признаков смартфона, которые беспокоят родителей.

По прогнозу аналитиков Emerging Research, глобальный рынок умных детских часов каждый год будет прибавлять примерно по 12%. К 2034 году специалисты ждут отметку сегмента почти $9 млрд. В России официальный рынок представлен в основном слабоизвестными брендами. Среди зарекомендовавших себя можно назвать Aimoto Iri и Huawei. Их последние модели — это доступные AIMOTO Buddy GPT с ИИ-помощником, ELARI KidPhone 4G Wink, созданный совместно с «Ростелекомом» и VK, а флагман Huawei из дорогого сегмента — Watch Kids X1 Pro.

Версию китайского бренда мне удалось недавно протестировать. У нее сразу несколько особенных решений. Во-первых, это часы-трансформеры: они могут подниматься на запястье и поворачиваться, так что для видеозвонков ребенку не придется неудобно держать руку. Во-вторых, корпус полностью вынимается из крепления, а дальше его можно поместить в комплектный чехол с шейным ремешком. Так часы удобно прикладывать к уху как телефон, чтобы не разговаривать на громкой связи или использовать как фотоаппарат. Теперь у флагмана детских часов Huawei сразу две камеры. Спереди у Watch Kids X1 Pro — сенсор на 5 Мп, а на тыльной стороне — основной на 13 Мп.

Кроме обычных и видеозвонков, модель позволяет отправлять SMS и фотографии. За безопасность отвечает приложение Huawei FamCare, доступное и на iOS, и на Android. В нем родители управляют контактами, могут блокировать звонки и сообщения от незнакомых номеров, ограничивать приложения и активировать учебный режим. Он отключает необязательные функции часов, чтобы не отвлекать ребенка. Еще в приложении можно задать безопасные зоны. Когда пользователь будет входить или покидать их, родитель получит уведомления.

Отдельно стоит отметить геолокацию. Разработчики добавили в Watch Kids X1 Pro двухдиапазонную спутниковую навигацию и двухдиапазонное позиционирование по Wi-Fi. Часы комбинируют данные, поэтому координаты определяются не только на открытом воздухе. А для экстренных случаев предусмотрен режим SOS.

Александр Леви