В Бразилии умерла звезда мыльной оперы «Секрет Тропиканки»

Бразильская актриса Лаура Кардозу, известная по ролям в мыльных операх, умерла в возрасте 98 лет. Об этом сообщается в ее аккаунте в соцсетях. По данным G1, актриса умерла 17 августа в своем доме в Сан-Паулу после того, как ей стало плохо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rede Globo de Televisao Фото: Rede Globo de Televisao

«Наша великая звезда попрощалась с нами. Лаура Кардозу навсегда останется в наших сердцах»,— указано на странице актрисы в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Прощание с актрисой состоится сегодня в центральной части Сан-Паулу.

Лаура Кардозу снималась в кино с 15 лет. На ее счету роли более чем в 60 телесериалах, в том числе «Секрет Тропиканки», «Дороги Индии», «Габриэла», «Империя», «Шоколад с перцем». Ее последним проектом стал фильм «Дона Розинья» (2025).