Stellantis отозвал почти миллион автомобилей из-за проблем с камерами
Автопроизводитель Stellantis объявил об отзыве около 850 тыс. автомобилей в США из-за программной ошибки, которая может нарушать работу дисплея камеры заднего вида. Кроме того, 107 тыс. автомобилей отзываются в Канаде, Мексике и других странах за пределами Северной Америки. Компания заявила, что аварий или травм из-за неисправности зафиксировано не было.
Под отзыв попали машины 2026–2027 годов выпуска, модели Chrysler Pacifica и Voyager, Dodge Charger, Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer и Wrangler, а также пикапы Ram 1500 и 2500 и фургон ProMaster.
Владельцам автомобилей обновят ПО. До устранения неисправности Stellantis посоветовал водителям при сбоях дисплея камеры пользоваться зеркалами и следить за обстановкой при движении задним ходом.
В мае 2026 года Stellantis уже отзывал 419 тысяч автомобилей в США, среди которых были внедорожники Jeep Grand Cherokee 2022-2026 годов выпуска и Jeep Grand Cherokee L, произведенные с 2023 по 2025 год. Причиной тогда послужила ошибка программного обеспечения, влияющая на срабатывание подушки безопасности.
Другие автопроизводители также сталкиваются с масштабными отзывами из-за проблем с программным обеспечением. Так, в августе 2026 года Tesla и Toyota отозвали более 500 тысяч машин: Tesla отзывала электромобили Model 3 и Model Y из-за чрезмерно ярких фар, а Toyota — гибридные седаны Camry 2025–2026 модельных годов из-за сбоя в работе дисплея приборной панели. В октябре 2025 года Ford отозвал около 1,45 миллиона автомобилей, включая модели Explorer, Escape и Mustang, из-за некорректно работающей камеры заднего вида.