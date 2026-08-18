Stellantis отозвал почти миллион автомобилей из-за проблем с камерами

Автопроизводитель Stellantis объявил об отзыве около 850 тыс. автомобилей в США из-за программной ошибки, которая может нарушать работу дисплея камеры заднего вида. Кроме того, 107 тыс. автомобилей отзываются в Канаде, Мексике и других странах за пределами Северной Америки. Компания заявила, что аварий или травм из-за неисправности зафиксировано не было.

Под отзыв попали машины 2026–2027 годов выпуска, модели Chrysler Pacifica и Voyager, Dodge Charger, Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer и Wrangler, а также пикапы Ram 1500 и 2500 и фургон ProMaster.

Владельцам автомобилей обновят ПО. До устранения неисправности Stellantis посоветовал водителям при сбоях дисплея камеры пользоваться зеркалами и следить за обстановкой при движении задним ходом.

Екатерина Наумова