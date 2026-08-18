В Екатеринбурге на два дня изменят маршруты пяти трамваев

В Екатеринбурге с 22 по 23 августа изменится схема движения трамваев № 2, 5, 7, 8 и 14. Как сообщили в администрации города, изменения связаны с ремонтными работами в Трамвайном переулке, которые будет проводить АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

С 22 по 23 августа в обоих направлениях трамваи будут следовать:

№2 : Эльмаш — Донская — Энтузиастов — Старых Большевиков — Фронтовых Бригад — Космонавтов — Северное трамвайное депо;

: Эльмаш — Донская — Энтузиастов — Старых Большевиков — Фронтовых Бригад — Космонавтов — Северное трамвайное депо; №5 : площадь 1-й Пятилетки — Машиностроителей — Космонавтов — Северное трамвайное депо;

: площадь 1-й Пятилетки — Машиностроителей — Космонавтов — Северное трамвайное депо; №7 : 7 Ключей — Техническая — Халтурина — Долорес Ибаррури — Верх-Исетский бульвар — Челюскинцев — Луначарского — гостиница «Исеть»;

: 7 Ключей — Техническая — Халтурина — Долорес Ибаррури — Верх-Исетский бульвар — Челюскинцев — Луначарского — гостиница «Исеть»; №8 : Машиностроителей — Донбасская — Бакинских Комиссаров — Победы — Кузнецова — Машиностроителей — Космонавтов — Северное трамвайное депо;

: Машиностроителей — Донбасская — Бакинских Комиссаров — Победы — Кузнецова — Машиностроителей — Космонавтов — Северное трамвайное депо; №14: Керамическая — Окружная — Новосибирская — Ферганская — Титова — 8 Марта — Куйбышева — Луначарского — Уральская — Блюхера — Шарташ.

Полина Бабинцева