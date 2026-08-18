В Екатеринбурге на два дня изменят маршруты пяти трамваев
В Екатеринбурге с 22 по 23 августа изменится схема движения трамваев № 2, 5, 7, 8 и 14. Как сообщили в администрации города, изменения связаны с ремонтными работами в Трамвайном переулке, которые будет проводить АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
С 22 по 23 августа в обоих направлениях трамваи будут следовать:
- №2: Эльмаш — Донская — Энтузиастов — Старых Большевиков — Фронтовых Бригад — Космонавтов — Северное трамвайное депо;
- №5: площадь 1-й Пятилетки — Машиностроителей — Космонавтов — Северное трамвайное депо;
- №7: 7 Ключей — Техническая — Халтурина — Долорес Ибаррури — Верх-Исетский бульвар — Челюскинцев — Луначарского — гостиница «Исеть»;
- №8: Машиностроителей — Донбасская — Бакинских Комиссаров — Победы — Кузнецова — Машиностроителей — Космонавтов — Северное трамвайное депо;
- №14: Керамическая — Окружная — Новосибирская — Ферганская — Титова — 8 Марта — Куйбышева — Луначарского — Уральская — Блюхера — Шарташ.