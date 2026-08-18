В Красноярском крае завели дела на фермеров после массовой гибели пчел

Административные дела возбуждены на сельхозпроизводителей после массовой гибели пчел в Красноярском крае, рассказали в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По информации ведомства, в июле в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе зафиксировали массовую гибель пчел. Природоохранная прокуратура совместно со специалистами органов контроля проверила сельхозпроизводителей, которые в это время обрабатывали поля пестицидами и агрохимикатами. В поле зрения проверяющих попали СПК «Юбилейный» и два крестьянско-фермерских хозяйства — ИП Титов Е.М. и ИП Ващенко А.Н.

Разбирательство выявило, что аграрии превышали допустимые дозировки препаратов, из-за чего создавалась опасная концентрация токсичных веществ. Кроме того, пестициды применялись днем, когда пчелы активно летают и собирают нектар, в то время как правила разрешают проводить такие работы ранним утром или вечером, чтобы минимизировать воздействие на насекомых.

По результатам проверки прокуратура внесла руководителям трех хозяйств представления об устранении нарушений. Кроме того, в отношении сельхозпроизводителей завели дела о нарушении правил обращения с пестицидами и агрохимикатами (ст. 8.3 КоАП РФ).

Прокуратура также проверит, как сельхозпроизводители информировали пчеловодов о предстоящей обработке полей. Такие сведения аграрии передают в Россельхознадзор для размещения на «Портале пчеловода», который работает на базе ФГИС «Меркурий».

В июле краевое управление Россельхознадзора организовало проверку после сообщений о массовой гибели пчел в районе села Межово и поселка Большая Мурта Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа. Сотрудники управления обследовали 11 земельных участков, принадлежащих трем правообладателям. На участках отобраны образцы почвы, а также зеленой массы растений — посевов рапса, пшеницы и гороха.

Илья Николаев