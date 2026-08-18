Свердловская Госавтоинспекция начала на видео фиксировать отсутствие мотошлемов

На территории Свердловской области с середины июля начали фиксировать на видео новый вид правонарушений — связанных с применением мотошлемов, рассказал на пресс-конференции врио заместителя начальника ЦАФАП Госавтоинспекции по Свердловской области Сергей Кобяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Лица, управляющие мототранспортом, не используют мотошлем и тем самым подвергают свою жизнь опасности. На существующие комплексы устанавливаем новое ПО, которое позволяет расширить спектр выявляемых административных правонарушений на каждом участке»,— пояснил он. По его словам, на данный момент этот вид правонарушений умеют фиксировать более 100 комплексов.

На территории Свердловской области функционируют порядка 400 круглосуточных стационарных комплексов, более 60 передвижных и 29 мобильных комплексов. В 2026 году мобильные комплексы появились на территории Верхней Пышмы, Березовского, Каменска-Уральского и Нижнего Тагила. В перспективе сеть комплексов планируют увеличить.

Представители Госавтоинспекции отметили, что в Свердловской области аварии на дорогах стали происходить реже. По сравнению с прошлым годом, на 10% снизились случаи ДТП, в которых пострадали или погибли люди. Общее число погибших уменьшилось на 16%, а пострадавших — на 8%.

В Госавтоинспекцию по Свердловской области поступает много обращений, связанных с применением ремней безопасности. «В основном обращения связаны с тем, что водители часто используют ремень безопасности ненадлежащим образом. Ремень проходит не через плечо и грудную клетку, а ниже плеча, либо под рукой или за спиной. Когда ремень используется таким образом, не считается, что водитель или пассажир пристегнут»,— уточнил Сергей Кобяков.

Эмма Ханнанова