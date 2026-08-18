В Сирии три человека погибли при взрыве на ТЭС

Три человека погибли при взрыве на тепловой электростанции (ТЭС) в сирийском Баниясе на берегу Средиземного моря. Об этом сообщили в управлении здравоохранения провинции Тартуса, передает Сирийское арабское информагентство (SANA).

Инцидент произошел сегодня утром. На ТЭС во время работ по техническому обслуживанию взорвался один из резервуаров для выработки электроэнергии, уточнили в Сирийской электрической компании. Ведется расследование происшествия.