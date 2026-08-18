Стрелковое оружие очень важно для армии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он посетил предприятие по производству отечественного стрелкового оружия в Минской области. Господину Лукашенко подарили первый белорусский автомат ВСК-100Б, передает БЕЛТА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Президента Республики Фото: Пресс-служба Президента Республики

«Я как бывший солдат хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Без этого оружия мы ничего не сделаем, если у нас будут беспилотники, баллистические ракеты и так далее. Мы сделали это сами. Молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, никакой обороны»,— убежден белорусский президент.

Александр Лукашенко уточнил, что белорусское стрелковое оружие уже принято на вооружение. Он призвал его «постоянно совершенствовать, доводить до ума». После того как президент Белоруссии осмотрел образцы вооружения, ему подарили ВСК-100Б. На табличке к подарку написано: «Не для войны... Для уверенности в мире!». Господин Лукашенко поручил еще один, но охолощенный автомат разместить в экспозиции Дворца Независимости.

Работы по созданию в Белоруссии стрелкового оружия и боеприпасов к нему ведутся с 2018 года. Первым стал автомат серии VSK-100 под патрон 7,62х39, его приняли на вооружение в начале 2021 года. Предприятие-производитель ОАО «Кидма тек» разработало уже пять моделей и шесть модификаций боевого стрелкового оружия, из них четыре модели приняты на вооружение.