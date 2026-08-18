«Башнефть» выплатила 12,3 млрд рублей дивидендов

ПАО «АНК "Башнефть"» (большая часть акций принадлежит «Роснефти», до 20% — Башкирии) выплатила почти все дивиденды по итогам 2025 года. Компания направила 10,24 млрд руб. на выплаты дивидендов владельцам обыкновенных и 2,06 млрд руб. — привилегированных акций. Таким образом, общая сумма доходов по ценным бумагам составила 12,3 млрд руб. — 25% от чистой прибыли по МСФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Брайдов / Коммерсантъ Фото: Вадим Брайдов / Коммерсантъ

Дивиденды объявлены исходя из расчета 69,29 руб. за акцию.

О выплатах «Башнефть» отчиталась сегодня. В конце июля компания направила на дивиденды около 1,15 млрд руб.

Идэль Гумеров