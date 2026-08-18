МВД рассказало о сбое программного обеспечения в ГАИ Москвы

Утром 18 августа в подразделениях столичной Госавтоинспекции непродолжительное время наблюдались перебои в работе программного обеспечения. Об этом заявили в МВД.

«В настоящее время все технические неполадки устранены, и все работает в штатном режиме», — заявили «РИА Новости» в пресс-службе столичного главка МВД.

Mash со ссылкой на московский Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел Госавтоинспекции сообщал, что «проблема наблюдается с субботы». Однако «РИА Новостям» заявили в московском главке полиции, что технические неполадки возникли сегодня и их устранили в течение получаса. Причины сбоя в МВД не уточнили.