Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Kemp / In Pictures / Getty Images Фото: Mike Kemp / In Pictures / Getty Images

Ив Бувье снова попал в Федеральный суд Нью-Йорка. Швейцарский арт-дилер обратился к судье Южного округа с просьбой заставить аукционный дом Sotheby's передать документы, касающиеся частной продажи работы Пабло Пикассо. Он заявил, что эти документы нужны для уголовного дела, которое он недавно инициировал во Франции против арт-дилера Антуана Перетти. Согласно судебным документам, в апреле 2024-го Бувье приобрел картину Пикассо Intimit («Интимность») у Перетти за $7,25 млн.

Бувье утверждает, что купил работу с ожиданием, что вся прибыль выше цены покупки будет поровну разделена между двумя коллегами. Однако всего через несколько недель картина была перепродана дому Sotheby's за чистую цену $9 млн. Бувье утверждает, что Перетти не вернул ни первоначальную стоимость покупки в размере $7,25 млн, ни половину прибыли — около $875 тыс., что и побудило его в начале августа подать уголовное заявление в прокуратуру Парижа, обвиняя Антуана Перетти в нарушении доверия.

Теперь Бувье просит суд обязать Sotheby's предоставить документы, связанные со сделкой, включая договор купли-продажи, подтверждение оплаты, записи банковских переводов и прочие документы. Для Бувье это заявление — очередной юридический поворот в личной саге, которая продолжается более 10 лет. Он стал одной из самых печально известных фигур на арт-рынке после того, как российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев обвинил его в завышении цены на десятки престижных произведений искусства на сумму в $1 млрд. Эти обвинения были отклонены судами нескольких юрисдикций.

В последнее время Бувье начал использовать тот же американский процесс раскрытия, с которым когда-то боролся. В декабре 2025 года он уже подавал заявление с просьбой предоставить документы из банков, Sotheby's, Christie's и других учреждений, чтобы найти 91 произведение искусства, которое, по его словам, исчезло после того, как их доверили французскому дилеру Паскалю де Саррту и его давнему соратнику Жан-Марку Перетти, отцу Антуана.

Дмитрий Буткевич