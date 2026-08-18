В Финляндии произошел взрыв на заводе вблизи границы с Россией

На заводе финско-шведского лесопромышленного концерна Stora Enso в городе Иматра, расположенном рядом с российско-финской границей, произошел взрыв. Данные о возможной криминальной причине ЧП не поступали.

По информации Yle, в ночь на 18 августа на территории предприятия взорвался резервуар с талловым маслом. На землю вылилось около 50 кубических метров жидкости. Произошел пожар, который потушили спустя два часа. Никто не пострадал.

Часть пролившейся жидкости попала в ливневую канализацию и далее в озеро Сайма. Утром водоем оцепили, сотрудники Stora Enso под руководством экстренных служб проводят очистку.

Предварительная версия о причине ЧП на заводе — повышение давления в резервуаре. В компании заявили о проведении расследования.