Угнавшего на Новый год автобус жителя Омска посадили в колонию особого режима

Омский областной суд оставил без изменения приговор Дмитрию Мартынову, осужденному на 4 года 1 месяц колонии особого режима за угон автобуса. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По материалам дела, 31 декабря 2022 года омич ждал транспорт на остановке. Увидев припаркованный автобус ПАЗ, водитель которого вышел из салона, не заглушив мотор и не заперев дверь, обвиняемый сел за руль и поехал, желая добраться до дома в сильный мороз. В пути он не справился с управлением и врезался в дерево, после чего скрылся. В результате ДТП автобус получил значительные повреждения. Следственные органы возбудили уголовное дело об угоне (ст. 166 УК РФ).

В июне 2026 года Октябрьский райсуд Омска приговорил Дмитрия Мартынова к 4 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии особого режима. При назначении наказания суд учел, что мужчина 11 раз был судим и имеет непогашенные судимости за кражи, грабежи и угоны.

Илья Николаев