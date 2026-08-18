«Родина» не подала ни одного документа по партсписку в нижегородский парламент
Региональное отделение партии «Родина» не представило ни одного документа для регистрации партсписка на выборы в заксобрание Нижегородской области, следует из постановления облизбиркома. В связи с этим всех кандидатов по списку признали утратившими статус выдвинутых.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Всего партия выдвигала 14 кандидатов, в общей части был только директор МБУК «Общественно-досуговый центр "Надежда"» Алексей Камраков. По одномандатным округам в заксобрание кандидатов не было.
Как писал «Ъ», кандидаты от «Родины» на выборах в законодательные органы субъектов РФ прошли регистрацию только в пяти из 12 регионов.