«Родина» не подала ни одного документа по партсписку в нижегородский парламент

Региональное отделение партии «Родина» не представило ни одного документа для регистрации партсписка на выборы в заксобрание Нижегородской области, следует из постановления облизбиркома. В связи с этим всех кандидатов по списку признали утратившими статус выдвинутых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Всего партия выдвигала 14 кандидатов, в общей части был только директор МБУК «Общественно-досуговый центр "Надежда"» Алексей Камраков. По одномандатным округам в заксобрание кандидатов не было.

Как писал «Ъ», кандидаты от «Родины» на выборах в законодательные органы субъектов РФ прошли регистрацию только в пяти из 12 регионов.

Галина Шамберина