В субъектах РФ завершилась регистрация кандидатов в региональные парламенты

Партсписки во всех 39 выборных регионах зарегистрировали четыре из пяти парламентских партий — «Единая Россия» (ЕР), КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». «Новые люди» не выдвинули кандидатов на Чукотке и в Чечне. Среди непарламентских партий наибольшую активность проявила Партия пенсионеров, отметившаяся в 25 регионах, а Партия прямой демократии ограничилась одним — Еврейской автономной областью, где она уже имеет представительство в заксобрании.

Добиться регистрации всех заявленных списков сумели 9 партий из 11, с потерями столкнулись лишь «Родина» и «Яблоко». Добиться регистрации всех заявленных списков сумели 9 партий из 11, с потерями столкнулись лишь «Родина» и «Яблоко». Первые добрались до внесения в бюллетень в 5 из 12 регионов, но выбыли из гонки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (там их списки не были даже заверены), а также Приморье, Нижегородской, Новгородской, Свердловской и Московской областях. Из десяти списков «Яблока» зарегистрированы пять. Партии не удалось получить регистрацию в Карелии, Тамбовской области и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Наиболее компактными получились бюллетени в Чечне и на Чукотке, где будут конкурировать по четыре парламентские партии (все, кроме «Новых людей»). По пять думских партий посоревнуются в Ленинградской области, Ингушетии, Дагестане и Мордовии. Самыми же конкурентными станут кампании в Красноярском крае, где участие в выборах примут восемь партий из восьми заявившихся, и в Карелии, где в бюллетене окажутся девять из десяти выдвинувшихся партий.

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