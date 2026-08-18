Добровольные взносы бизнеса в бюджет приблизились к 384 млрд рублей
Добровольные взносы негосударственных организаций (бизнеса) в федеральный бюджет к 14 августа достигли 383,69 млрд руб. Это 59,8% от общего объема безвозмездных поступлений к указанной дате, следует из данных «Электронного бюджета».
Нынешний размер добровольных взносов бизнеса в 1,5 раза превышает аналогичный за весь прошлый год (251,3 млрд руб.) и в 2,5 раза больше по сравнению с началом августа 2025-го (173,4 млрд руб.).
На втором месте по объему безвозмездных поступлений — взносы от других бюджетов (185,95 млрд руб., или 29%). На третьем — доходы от возврата «остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов» (59,41 млрд руб., или 9,3%). Еще 1,87% от общего объема поступлений в бюджет (11,98 млрд руб.) составили взносы от государственных организаций.
К 27 мая 2026 года сумма безвозмездных платежей в бюджет от негосударственных организаций составила 220 млрд руб. По итогам 2026 года власти ожидают около 300 млрд руб. поступлений от бизнеса в качестве пожертвований.
Взнос в федеральный бюджет от сделок по продаже иностранцами активов в России вырос до 35% от рыночной стоимости с октября 2024 года, а минимальный дисконт для таких сделок был увеличен с 50% до 60%. При этом в 2023 году общий объем поступлений в бюджет от взносов со сделок по выходу иностранного бизнеса с российского рынка составил 116,5 млрд руб.
Корпоративное волонтерство в России также показывает рост, и его вклад в ВВП страны в 2024 году превысил 400 млрд руб., в то время как годом ранее этот показатель составлял 290 млрд руб. Целью является расширение корпоративного добровольчества за счет малого и среднего бизнеса.