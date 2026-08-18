Добровольные взносы бизнеса в бюджет приблизились к 384 млрд рублей

Добровольные взносы негосударственных организаций (бизнеса) в федеральный бюджет к 14 августа достигли 383,69 млрд руб. Это 59,8% от общего объема безвозмездных поступлений к указанной дате, следует из данных «Электронного бюджета».

Нынешний размер добровольных взносов бизнеса в 1,5 раза превышает аналогичный за весь прошлый год (251,3 млрд руб.) и в 2,5 раза больше по сравнению с началом августа 2025-го (173,4 млрд руб.).

На втором месте по объему безвозмездных поступлений — взносы от других бюджетов (185,95 млрд руб., или 29%). На третьем — доходы от возврата «остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов» (59,41 млрд руб., или 9,3%). Еще 1,87% от общего объема поступлений в бюджет (11,98 млрд руб.) составили взносы от государственных организаций.