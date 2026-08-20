Школа СКОЛКОВО представит управленческий трек на TNF EXPO

Школа управления СКОЛКОВО и TNF подготовили управленческий трек для TNF EXPO, который пройдет в сентябре 2026 года. По сообщению организаторов, в программу вошли сессии и мастер-классы об использовании данных и искусственного интеллекта, партнерстве, антикризисном управлении, коммуникациях и развитии руководителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF

Академический директор программы «Построение системы управления бизнесом на основе данных и ИИ» и приглашенный преподаватель Школы СКОЛКОВО Ирина Попова представит подходы к интеграции данных и ИИ в управление и принятие решений. На сессии рассмотрят, как применять эти инструменты для достижения целевых показателей бизнеса и избежать роста затрат без ожидаемого повышения производительности, эффективности и прибыли.

Директор департамента цифровых и продуктовых программ Школы СКОЛКОВО Николай Верховский и другие эксперты обсудят достижимость полной агентизации промышленности. Участники разберут возврат инвестиций в ИИ-агентов за счет снижения операционных расходов, а также токеномику — затраты на каждое решение агента. Отдельной темой станет баланс между выгодой автоматизации и новыми издержками.

Сооснователь Школы СКОЛКОВО Гор Нахапетян проведет сессию о партнерстве как управленческой компетенции. Она будет посвящена сотрудничеству с теми, кто мыслит иначе, превращению конфликта в ресурс и роли лидера в создании устойчивых альянсов.

Профессор бизнес-практики Школы СКОЛКОВО Павел Алферов вместе с участниками рассмотрит способы перевода стратегических целей в конкретные действия, приоритизации ресурсов и сохранения управляемости бизнеса в кризис.

Артем Егоров из Лаборатории иммерсивных образовательных технологий Школы СКОЛКОВО проведет мастер-класс по выбору нейросетевых инструментов для управленческих задач. Он также представит кейс лаборатории о сокращении команды с 15 до 4 человек за счет ИИ. Отдельный блок посвятят работе с корпоративными данными в условиях 152-ФЗ и регуляторных барьеров.

Директор департамента корпоративного обучения Школы СКОЛКОВО Денис Конанчук представит исследование «Что ждет бизнес в 2027 году? Вызовы управленческих команд». Презентация будет посвящена обучению руководителей в условиях стагнации рынков, снижения эффективности и усталости лидеров.

Управленческий блок завершит мастер-класс управляющего директора Центра развития лидерства Школы СКОЛКОВО Елены Рососской. Участники обсудят коучинговый стиль управления, психологическую безопасность в российских реалиях, «одиночество лидера» и инструменты поддержки команд во время перемен.

По сообщению организаторов, программа рассчитана не только на руководителей нефтегазовых компаний, но и на представителей организаций из ритейла, финансов, машиностроения, ИТ и других сфер. TNF и Школа СКОЛКОВО являются официальными партнерами: сотрудничество включает стратегические и экспертные сессии, а также программы развития компетенций для отраслевых руководителей.