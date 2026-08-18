На директора копейского завода завели дело за невыплату жалованья

Следственный отдел по Копейску СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего директора завода по обработке металлов. Его подозревают в невыплате жалованья шести сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, с мая 2025 года по август 2026 года директор предприятия, зная о задолженности перед подчиненными, не выплачивал им жалованье полностью. Задолженность составила 820 тыс. руб. При этом у него была возможность долг погасить. Имеющиеся средства расходовались на непервоочередные нужды завода.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. По месту жительства и работы фигуранта проведены обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Виталина Ярховска