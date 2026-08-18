Нижегородский избирком образует избирательные участки на 131 судне

Избирком Нижегородской области согласовал образование избирательных участков на 131 судне АО «СК Волжское пароходство», которые в день выборов в Госдуму девятого созыва будут в плавании. Им присвоена нумерация с №3000 по №3130, следует из постановления комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Эти участки будут отнесены к избирательной комиссии Нижегородского района Нижнего Новгорода.

Как писал «Ъ-Приволжье», на выборы в Госдуму по пяти округам в Нижегородской области зарегистрированы 39 кандидатов, в голосовании по единому округу примут участие 10 партий.

Галина Шамберина