Зарубежные СМИ: Чем закончилось первое заседание по делу об убийстве Тупака Шакура

Легендарного рэпера застрелили почти 30 лет назад, однако ни заказчика, ни исполнителя так и не установили. На первом заседании, которое прошло 17 августа в Лас-Вегасе, перед судом присяжных предстал бывший гангстер Дуэйн Дэвис. Он находится под следствием три года и считается главным обвиняемым. Прокуратура отмечает, что Дэвис сам признавался в убийстве Тупака ранее — он мог находиться в одной машине с киллерами и передавать им оружие. Впрочем, у стороны защиты другое мнение. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Steve Marcus / Reuters Фото: Steve Marcus / Reuters

Прокурор назвал 63-летнего Дуэйна «Киф Ди» Дэвиса главным организатором убийства Тупака. Именно он в отместку за избиение своего родственника возглавил группу киллеров, передает слова обвинения Reuters. В ночь на 7 сентября рэпер и его окружение подрались с племянником Дэвиса в одном из казино Лас-Вегаса. По данным следствия, музыкант враждовал с уличной бандой «Крипс» — одну из ее ячеек как раз возглавлял «Киф Ди».

Дэвис в спешке продумал план мести Тупаку и стал разъезжать по городу на белом Cadillac в поисках рэпера. На заднем сиденье разместились двое мужчин, которым гангстер вскоре передал оружие. Затем из Cadillac раздались выстрелы. Тупак получил четыре пулевых ранения и скончался в больнице шесть дней спустя. Полиция не сообщила, кто именно открыл огонь по рэперу. Однако из всех, кто мог бы стать подозреваемым, к 2026 году остался жив только Дэвис.

«Киф Ди» грозит пожизненное заключение, если его признают виновным, отмечает Associated Press. Свою причастность к убийству бывший гангстер не признает. Впрочем, обвиняемый до суда не раз общался с полицией и ФБР. Прокуратура напомнила, что Дэвис давал показания в 1998 и 1999 годах, признав, что в момент стрельбы находился в Лас-Вегасе. А десять лет спустя на допросе он и вовсе заявил, что причастен к убийству.

На показания Дэвиса в какой-то степени приходилось опираться как на основные. Бывший детектив из отдела убийств Брент Беккер в суде отметил, что было трудно получить какие-либо данные от других свидетелей.

Тогда расследование убийства зашло в тупик. Пока Дэвис в 2019-м не опубликовал мемуары, напоминает «Би-би-си». В них «Киф Ди» утверждал, что сидел в Cadillac, который обстрелял машину Шакура. Кроме того, он передал пистолет своему племяннику Андерсону, который и застрелил рэпера. Впрочем, сторона защиты не считает записи серьезным аргументом. Адвокаты утверждают, что книга является художественным произведением и не должна использоваться в качестве доказательства в уголовном процессе.

Обычно защита пытается доказать, что их клиенты — честные люди, но в этом случае адвокаты выбрали другую стратегию, пишет The New York Times. Они также попросили присяжных задуматься, почему Дэвиса не привлекли к ответственности в 2008 и 2009 годах, когда он тоже давал показания полиции. По мнению адвокатов, следователи могли это сделать, но знали, что фигурант на допросах «говорил чушь».