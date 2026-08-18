В Бурятии создана первая в России Ассоциация буддийской молодежи

В Улан-Удэ начала работу Ассоциация буддийской молодежи — духовно-просветительский проект для объединения молодых последователей и исследователей буддизма. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе пленарного заседания Международного буддийского форума, проходящего в Республике Тыва. По словам господина Цыденова, ранее в России отсутствовали буддийские молодежные организации.

«Мы видим большие перспективы в создании ассоциации, которая сможет расширить культурные, образовательные и научные проекты, а также международное сотрудничество с буддийскими странами»,— заявил господин Цыденов. Он также уточнил, что особый приоритет в связях будет отдан Монголии, с которой Бурятия объединена «общей северной буддийской традицией».

По информации пресс-службы правительства Бурятии, на базе ассоциации молодые люди будут изучать философию, медитативные практики, а также такие языки, как санскрит, тибетский и пали. В планах проведение научно-популярных лекций, конференций, фестивалей и буддийских ретритов. На базе Бурятского госуниверситета действует кафедра философии буддизма, где обучаются студенты из России, Мьянмы, Индии, Китая и Монголии.

Международный буддийский форум проводится с 17 по 20 августа в Кызыле при поддержке администрации президента России, Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, а также фонда «Росконгресс». Участие в нем принимают религиозные и общественные деятели, ученые, представители органов власти из регионов России и 20 стран, включая Индию, Китай, Японию, Монголию, Непал, Сербию.

Влад Никифоров, Иркутск