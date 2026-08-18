ТАСС: зампред Генбанка разбился на мотоцикле в ДТП со скорой помощью в Москве

Зампредседателя правления Генбанка Дмитрий Ларин погиб в ДТП в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 9, сообщила столичная Госавтоинспекция.

Данные о гибели сотрудника кредитной организации также привела Baza. По информации Telegram-канала, «50-летний банкир отвечал в том числе за IT и информационную безопасность». Mash указывает, что Генбанк «считается опорным банком правительства» Крыма.

По предварительным данным, автомобиль скорой помощи сбил мотоциклиста, от полученных травм тот умер на месте. ТАСС передает, что медицинский транспорт принадлежит частной медорганизации.

В московском Дептрансе уточнили, что из-за ДТП движение в этом районе в сторону центра Москвы затруднено.