Интеллект заплатит за знания

Сумму однократной компенсации за обучение ИИ на оригинальном контенте должно определить правительство. О разработке соответствующего законопроекта сообщают «Ведомости».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Отмечается, что правообладатели смогут публично запретить тренировать нейросети на своих произведениях. Нужно будет обозначить это на самом объекте, его сайте или специальном ресурсе уполномоченного ведомства. Порядок выплат еще не установлен. Вопрос о том, как правообладатель будет заявлять о себе и получать вознаграждение, остается открытым, и решить его будет непросто, считает партнер юридической фирмы Comply Максим Али:

«У нас есть организация по коллективному управлению интеллектуальной собственностью. Она дает вам права за вычетом своей небольшой доли и распределяет эти деньги среди авторов и исполнителей. Аналогичная ситуация и с российским Союзом правообладателей, который, как известно, собирает финансы за ввоз разных носителей информации. Видимо, аналогичный механизм, который учтет интересы правообладателей, будет введен и в отношении генераторов контента для ИИ. Но к нему, конечно, есть ряд вопросов.

Например, неизвестно, будут ли довольны сами правообладатели теми ставками, которые им предложат. Как правило, размер выплат определяется государством. Другая проблема связана с распределением денег. Одно дело — большие бренды, которые владеют тоннами контента: фильмов, музыки и так далее. Но есть и много мелких правообладателей, вплоть до рядовых пользователей. Может быть, они тоже захотят что-то получать с ИИ.

Судебной практики в этой сфере нет. У нас в принципе не разрешен вопрос, является ли обучение искусственного интеллекта использованием чужого контента или нет. Правообладателям на самом деле достаточно непросто доказать, что его интеллектуальная собственность реально задействуется в модели».

Сейчас обучение ИИ-моделей может нарушать нормы закона, по которому необходимо согласие правообладателя на использование результатов интеллектуальной деятельности в коммерческих целях. Так считает кандидат юридических наук, генеральный директор Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Никита Данилов:

«На самом деле нет никаких проблем в прямой лицензионной модели. Если взять музыкальный каталог компании Senses Samui, мы получим порядка 60–70% музыкального каталога, который сейчас представлен в России. Этого вполне достаточно, чтобы обучить ИИ-модель. А если взять еще три-пять крупнейших правообладателей в сфере музыкальной индустрии, получится около 90% каталога.

Крупнейшие российские компании, которые занимаются разработками в сфере искусственного интеллекта, так же аффилированы со стриминговыми сервисами: у них есть прямые лицензионные договоры абсолютно со всеми правообладателями. Абсолютно нет проблемы расширить сферы действия существующих соглашений в том числе и на использование для целей обучения нейросетей».

По оценке исследователей Высшей школы экономики, совокупные потери правообладателей от использования генеративного контента до 2030 года могут достигнуть 1 трлн руб. Прибыль техногигантов от подписок на ИИ-сервисы может быть столь же значительной, считает участник проекта Filatov & Karas, музыкант Дмитрий Филатов:

«Эта инициатива уже лучше, чем ничего, конечно. Но все равно мне она кажется весьма поспешной, так как правообладателей по-прежнему никто не спрашивал. Неплохо было бы организовать собрание между крупными компаниями, которые занимают большую долю рынка, и обстоятельно обсудить шаги по взаимодействию между разработчиками ИИ и самими правообладателями. Потому что уже всем понятно, что нейросети — это новая реальность, и с ветряными мельницами бороться бесполезно.

Разрешил бы я использование своей музыки? В перспективе — да, но естественно, не на условиях благотворительности в пользу техногигантов. Нужно понимать, что в будущем подписки на ИИ-сервисы будут генерировать огромные доходы. И, конечно, корпорации, как любой бизнес, не хотят ими делиться ни с музыкантами, ни с художниками, ни с другими создателями контента. Согласно данной инициативе, мы для бигтеха просто единоразовое топливо, на котором большой ИИ-паровоз будет ехать в вечность».

Как отмечают «Ведомости», новые правила затронут не только национальные модели. Обязанность платить может распространиться на всех разработчиков, а также лиц, осуществляющих дообучение таких систем.

Юлия Савина