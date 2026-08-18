Размер потребкредита в Челябинской области упал на 1,5%

Средний размер потребительского кредита в Челябинской области в июле 2026 года составил 162,9 тыс. руб. Это на 1,5% меньше, чем в июне, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В среднем по стране в июле россиянам одобряли такие займы на 186,4 тыс. руб. Показатель за месяц вырос на 2,3%. Самый серьезный рост среднего чека потребкредита продемонстрировали Москва (+6,5%), Новосибирская область (+6,1%), Санкт-Петербург (+5,7%), а также Самарская область (+5,1%) и Приморский край (+5%). При этом в ряде регионов размер займа, напротив, сократился. Это Республика Саха (–3,5%), Забайкальский край (–3,4%), Республика Татарстан (–1,8%), Челябинская и Свердловская (–1%) области.

Виталина Ярховска