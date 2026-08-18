На пляже в Севастополе нашли БПЛА со взрывчаткой

Составлено ИИ-Ассистентъ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал, что власти города в ближайшее время планируют найти способ предотвращения атак беспилотников со стороны ВСУ, чтобы их дроны не могли приближаться к береговой черте.

В мае 2026 года в Севастополе после ночной атаки ВСУ уже обнаруживали обшитую пенопластом коробку со взрывчаткой, сброшенную с беспилотника. По словам Михаила Развожаева, такие предметы могут выглядеть по-разному, но все они представляют опасность.

На протяжении марта, апреля и мая 2026 года Севастополь неоднократно подвергался налетам беспилотников, о чем сообщал губернатор Михаил Развожаев. Так, 17 мая осколки сбитых БПЛА повредили крыши жилых домов в районе Фиолент, а 26 апреля в центре города и в районе улицы Генерала Мельника осколками ранило двух человек.