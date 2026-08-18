В Пензенской области частично нарушено электроснабжение после атаки БПЛА

Нижнеломовский район Пензенской области попал под удар беспилотников ВСУ. При атаке повреждена линия электропередачи (ЛЭП), энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.

В том же районе выбиты окна в зданиях на территории трех домовладений, добавил господин Мельниченко. По его словам, обошлось без пострадавших.

Губернатор напомнил, что при обнаружении обломков сбитого БПЛА нельзя к ним подходить. Следует позвонить по телефону 112 и вызвать специалистов, рекомендовал Олег Мельниченко. Также запрещено делать фото и видео полета, уничтожения и обломков дрона, «чтобы не стать невольным пособником врага».