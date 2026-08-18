В Пензенской области частично нарушено электроснабжение после атаки БПЛА
Нижнеломовский район Пензенской области попал под удар беспилотников ВСУ. При атаке повреждена линия электропередачи (ЛЭП), энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.
В том же районе выбиты окна в зданиях на территории трех домовладений, добавил господин Мельниченко. По его словам, обошлось без пострадавших.
Губернатор напомнил, что при обнаружении обломков сбитого БПЛА нельзя к ним подходить. Следует позвонить по телефону 112 и вызвать специалистов, рекомендовал Олег Мельниченко. Также запрещено делать фото и видео полета, уничтожения и обломков дрона, «чтобы не стать невольным пособником врага».
В Пензенской области атаки беспилотников происходят регулярно, и губернатор Олег Мельниченко оперативно информирует о них в своем Telegram-канале. Например, 15 августа 2026 года беспилотники атаковали сельскохозяйственное предприятие в Земетчинском районе, где произошел пожар, который был быстро потушен.
Ранее, 1 июля 2026 года, над Пензенской областью был сбит беспилотник, обломки которого повредили линию электропередачи и упали на недостроенное здание. Тогда, как и в нынешнем случае, обошлось без пострадавших, и Олег Мельниченко также сообщал о происшествии в Telegram-канале.
В связи с частыми угрозами с февраля 2026 года в Пензенской области неоднократно вводился режим «Беспилотная опасность». При этом режиме власти зачастую ограничивают работу мобильного интернета, а граждан призывают сохранять спокойствие и не приближаться к окнам. В прошлом, 23 января 2026 года, в Пензенской области сбили четыре дрона ВСУ, а обломки одного из них упали на территорию нефтебазы, спровоцировав пожар.