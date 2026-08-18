Во Владимирской области при атаке БПЛА повреждены несколько домов

В дачном поселке в Александровском округе при падении сбитых БПЛА частично повреждены несколько домов и машин, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Он уточнил, что возгораний и пострадавших не было. Также обломки дронов упали в Киржачском округе, там жилые дома получили «незначительные повреждения», рассказал губернатор.

Владимирская область также подвергалась атакам 15 и 16 августа, обошлось без жертв. Минобороны России сегодня сообщало о сбитых над регионом беспилотниках, но их число не уточняло. По данным ведомства, в общей сложности за ночь над российскими регионами был уничтожен 791 дрон.