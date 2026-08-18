В Подмосковье мужчина ударил кассира магазина из-за неправильного ценника

В Подмосковье покупатель грубо обратился к девушке-кассиру детского магазина из-за неправильного ценника. После мужчина ударил ее по лицу и вырвал из руки телефон. Его задержали, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщило МВД. Под арест мужчину отправлять не стали.

Инцидент произошел в Талдомском городском округе. Мужчина пришел в магазин детских товаров в торговом центре вместе с маленьким сыном. На кассе при оплате выяснилось, что стоимость товара отличалась от указанной на ценнике. Мужчина «начал проявлять агрессию» в сторону кассира: по данным МВД, он нецензурно выражался, после чего ударил ее на глазах у ребенка. Полиция опубликовала запись произошедшего, на которой видно, что девушка от удара упала на пол.

В полицию позвонил работник пункта выдачи заказов, который находится в соседнем павильоне ТЦ. Полицейские задержали мужчину. Ему избрали запрет определенных действий.