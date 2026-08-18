FT узнала о негласной дипломатической миссии представителя США на ПМЭФ

Администрация президента США Дональда Трампа направляла Родни Мимса Кука-младшего во главе американской делегации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне 2026 года, чтобы наладить диалог с Кремлем. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anastasia Barashkova / Reuters Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

По словам собеседников газеты, Белый дом рассчитывал, что такой переговорщик, выполняя «тихую дипломатическую миссию», поможет вывести процесс урегулирования конфликта на Украине из тупика. Перед поездкой господин Кук прошел подробные инструктажи, отметили источники.

На ПМЭФ глава делегации США встречался с кремлевскими чиновниками, среди которых был советник президента России Антон Кобяков, сообщает FT. При этом обсуждались в основном культурные связи двух стран, уточнил один из собеседников издания.

Родни Мимс Кук-младший — председатель Комиссии США по изящным искусствам, назначен на этот пост в январе 2026 года. Делегация США посетила в этом году ПМЭФ впервые за несколько лет. Во время форума господин Кук передал президенту России Владимиру Путину привет от американского коллеги.