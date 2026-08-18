FT узнала о негласной дипломатической миссии представителя США на ПМЭФ
Администрация президента США Дональда Трампа направляла Родни Мимса Кука-младшего во главе американской делегации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне 2026 года, чтобы наладить диалог с Кремлем. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Фото: Anastasia Barashkova / Reuters
По словам собеседников газеты, Белый дом рассчитывал, что такой переговорщик, выполняя «тихую дипломатическую миссию», поможет вывести процесс урегулирования конфликта на Украине из тупика. Перед поездкой господин Кук прошел подробные инструктажи, отметили источники.
На ПМЭФ глава делегации США встречался с кремлевскими чиновниками, среди которых был советник президента России Антон Кобяков, сообщает FT. При этом обсуждались в основном культурные связи двух стран, уточнил один из собеседников издания.
Родни Мимс Кук-младший — председатель Комиссии США по изящным искусствам, назначен на этот пост в январе 2026 года. Делегация США посетила в этом году ПМЭФ впервые за несколько лет. Во время форума господин Кук передал президенту России Владимиру Путину привет от американского коллеги.
Петербургский международный экономический форум в 2026 году впервые за несколько лет посетили американские представители, что стало примечательным событием в российско-американских отношениях. Родни Мимс Кук-младший, глава федеральной комиссии по изящным искусствам, был одним из таких представителей, и его визит был официально согласован с Госдепартаментом США. Помощник президента России Юрий Ушаков также подтвердил, что визит официальных американских представителей такого уровня на форум стал первым за восемь лет, начиная с 2017–2018 годов.
Родни Мимс Кук-младший занял пост председателя Комиссии США по изящным искусствам в январе 2026 года и известен как сторонник Дональда Трампа, а также своей антиукраинской позицией. Он выступает за налаживание отношений с Москвой через культурные ценности, которые, по его мнению, общие с консервативной частью американского общества.
Антон Кобяков, советник президента России и ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ, отметил, что участие в крупных российских форумах становится «важным и престижным вызовом» для иностранцев, что демонстрирует изменение политической ситуации для крупных международных игроков.