Суд в Башкирии взыскал 34 млн рублей с поставщика медоборудования из Златоуста

Кировский районный суд Уфы (Республика Башкортостан) выдал исполнительный лист на сумму более 34 млн руб. в отношении ООО «Златоуст — медицинское снабжение» («ЗМС») из Златоуста. Решение суда принято в рамках гражданского иска, который подало АО «ТД Строительство инженерных сетей».

ООО «ЗМС» — поставщик медицинских изделий и оборудования, работает с 2010 года. По данным ФНС, владеет и руководит компанией Эдуард Мельников. Выручка за 2025 год составила 34,18 млн руб., чистый убыток — около 12,9 млн руб.

За 2025–2026 годы компания заключила в общей сложности 20 госконтрактов с медицинскими учреждениями на общую сумму 7 млн руб. При этом у ООО «ЗМС» достаточно обширная судебная практика взаимоотношений с контрагентами. По данным «СПАРК-Интерфакс», за последние годы в качестве ответчика по искам только в арбитражном суде компания выступала 13 раз. Большинство исков касалось невыполнения обязательств по контрактам или поставкам.

Дмитрий Моргулес